Medzi prvopoistencami sú v druhom pilieri aj občania zo 115 krajín

Bratislava 17. júla (TASR) - Medzi prvopoistencami, ktorí vstúpili do druhého dôchodkového piliera, sú na Slovensku aj ľudia zo 115 krajín. Sociálna poisťovňa (SP) od mája 2023 do júna tohto roka zaznamenala 102.724 prvopoistencov. Najväčší počet tvorili Slováci, zo zahraničia to boli najmä občania Ukrajiny. V stredu o tom informovala SP.



Od 1. mája 2023 platí pre obyvateľov Slovenska, ktorí prvýkrát vstúpia na pracovný trh, automatický vstup do druhého piliera. "Viac ako 73.075 z nich sú občania Slovenskej republiky, čo predstavuje 71,14 %. Druhou najpočetnejšou skupinou sú občania Ukrajiny, ktorých je 14.166 (13,79 %)," uviedla SP.



Poisťovňa doplnila, že medzi prvopoistencami sú aj občania z Maďarska (1,72 %), Indie (1,39 %), Moldavska (1,10 %) a Srbska (1,03 %). Podiel ostatných krajín je menší ako jedno percento.



SP tiež spresnila, že z druhého piliera sa rozhodlo vystúpiť 1949 prvopoistencov, z čoho 1823 boli občania Slovenska a 126 bolo cudzincov.