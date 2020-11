Krajniak: Študenti si často nevedome uplatnia viac výnimiek v poistnom

Bratislava 7. novembra (TASR) – Brigádujúci študenti si môžu uplatniť výnimku z platenia poistného len na jednu dohodu, pokiaľ ich mesačný príjem z nej nepresahuje 200 eur mesačne. V praxi sa ale objavujú prípady firiem, od ktorých požaduje Sociálna poisťovňa (SP) spätné vyplatenie odvodov, pretože výnimka bola uplatnená na viac dohôd. Na chyby v systéme upozornila koaličná poslankyňa Zita Pleštinská (OĽANO). Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že študenti si väčšinou uplatňujú nezákonne viac výnimiek nevedome. SP môže zamestnávateľa na problém vopred upozorniť.



Pleštinská počas štvrtkovej (5. 11.) Hodiny otázok v parlamente uviedla, že SP požaduje spätné vyplatenie odvodov a udeľuje pokuty za výnimky z platenia poistného pri brigádnickej práci študenta, ktoré sú staršie ako päť rokov. Podľa nej nejde pritom o spoločnosti, ktoré by boli dlhodobými neplatičmi, ale skôr o byrokratické chyby v systéme. Ministra práce sa pýtala, ako vníma tento problém aj na pozadí ekonomickej situácie v súvislosti s pandémiou a či neplánuje sprehľadnenie, či zjednodušenie systému.



Krajniak uviedol, že nejde o nový problém. Už sa ním niekoľkokrát zaoberal. Podľa zákona si študent môže uplatniť výnimku mesačne len na jednu dohodu. "Problém vzniká, ak študent uzavrie viac dohôd. Podstata, na ktorú narážate, je v tom, že či ďalší zamestnávateľ netrpí zbytočne tým, že študent ho oklame, zabudne, nenahlási, že už jednu takúto dohodu uzavrel a uvedie zamestnávateľa do omylu, od neho potom to SP spätne vymáha," odpovedal Pleštinskej Krajniak.



Podľa ministrových slov je informačný systém SP schopný postrehnúť vo väčšine prípadov, keď si študent už druhýkrát niekde uplatnil výnimku. "V prípade, že je zamestnávateľ uvedený do omylu študentom, musí vyžadovať doplatok od študenta. SP vie do 48 hodín po tom, čo je zaregistrovaný študent druhýkrát s tou istou výnimkou, dať echo zamestnávateľovi, nech si upraví vzťah," priblížil Krajniak.



Legislatívne sa to ošetriť nedá. "Zákonne to nevieme riešiť, čo sa týka procesu a praxe, SP sa snaží upozorniť daného zamestnávateľa," podotkol Krajniak. Ak sa po rokoch zistí tento problém a existuje dlžná suma, tak sa SP snaží podľa ministra vyjsť zamestnávateľom v ústrety tým, že im umožní splácanie, aby mali čas vymôcť si zdroje od brigádnika, ktorý si neoprávnene uplatnil výnimku. "Ak by existoval spôsob, ako to nejako vyriešiť zákonne, tak by sme k tomu pristúpili. Nevieme to urobiť inak, než len upozorňovať," dodal Krajniak.