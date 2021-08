Na oznámenie dôchodku zo zahraničia zostáva len niekoľko dní

Bratislava 27. augusta (TASR) – Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok aj zo zahraničia, majú na jeho oznámenie už len niekoľko dní. Túto povinnosť by si mali splniť do 31. augusta 2021, upozorňuje Sociálna poisťovňa (SP). Tá informáciu potrebuje na výpočet 13. dôchodku, ktorý tento rok bude vyplácať už v novembri.



Oznámiť sumu dôchodku zo zahraničia je podľa poisťovne najjednoduchšie cez elektronický formulár dostupný na webe SP. Dôchodca v ňom vyplní základné identifikačné údaje, výšku naposledy vyplateného dôchodku z cudziny a e-formulár odošle do poisťovne.



V prípade akýchkoľvek otázok o vyplnení alebo odoslaní e-formulára môžu dôchodcovia kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne na bezplatných telefónnych číslach, prípadne cez formulár pre otázky. Poradenstvo, ale aj asistenciu pri vyplnení elektronického formulára dôchodcom poskytnú aj pobočky SP.



Sociálna poisťovňa doteraz eviduje najviac oznámení o dôchodkoch vyplácaných z Česka, Rakúska a Maďarska.