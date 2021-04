SP na pandemických dávkach od apríla 2020 vyplatila 314 miliónov eur

Bratislava 21. apríla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) za celé obdobie pandémie nového koronavírusu od apríla minulého roka do konca marca 2021 vyplatila svojim poistencom celkovo viac ako 1,3 milióna pandemických dávok za 314 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.



"Pomoc v podobe pandemických dávok získali poistenci po splnení zákonných podmienok na základe viacerých zmien zákona o sociálnom poistení počas krízovej situácie, ktorá trvá už od 12. marca minulého roka," podotkla hovorkyňa.



Sociálna poisťovňa v období od 1. apríla 2020 do konca marca 2021 poskytla svojim poistencom takmer 600.000 pandemických dávok nemocenské a ďalších viac ako 600.000 dávok pandemické ošetrovné. Priemerná výška pandemického nemocenského za toto obdobie predstavovala 191,94 eura mesačne a SP na tieto dávky vynaložila takmer 115 miliónov eur. Vyššie náklady predstavovali výdavky na pandemické ošetrovné - priemerná mesačná výška dávky bola 276,97 eura a celkové výdavky presiahli hranicu 167,5 milióna eur.



"Sociálna poisťovňa pomohla aj poistencom pri opakovanom predlžovaní poberania podpory v nezamestnanosti a tiež pri vyplácaní covid úrazového príplatku, ktorý bol do praxe zavedený koncom minulého roka," dodala hovorkyňa s tým, že celkovo za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021 vyplatila SP poistencom 91.436 dávok v nezamestnanosti v predĺženom období za viac ako 32 miliónov eur, pričom ich priemerná výška predstavovala 353,69 eura. Poistencom Sociálna poisťovňa poskytla aj 8700 covid úrazových príplatkov v priemernej výške 161,27 eura a celkovej hodnote 1,4 milióna eur.