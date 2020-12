Napriek brexitu ostávajú dokumenty A1 v platnosti aj po 31. decembri

Bratislava 22. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje, že vystavené dokumenty A1 ostávajú v platnosti aj po 31. decembri, brexit na tom nič nemení. Informoval o tom špecialista komunikácie SP Marián Škotka.



"V platnosti zostávajú do konca obdobia, na ktoré boli vystavené, respektíve do dňa ukončenia činností, na ktoré boli vystavené, ak takýto deň predchádza poslednému dňu obdobia, na ktoré boli vystavené," vysvetlila SP. Zamestnávatelia, zamestnanci, respektíve SZČO postupujú v situáciách, ktoré vznikli pred 1. januárom 2021, rovnako ako doteraz. To znamená, že na tieto situácie sa naďalej uplatňujú právne predpisy EÚ vrátane určovania uplatniteľnej legislatívy a vystavovania dokumentov A1.



"Platnosť dokumentov je v súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a dohodnutou úpravou postupov medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska," spresnila poisťovňa.



Dokumenty A1 potvrdzujú, že poistné na sociálne zabezpečenie zamestnanca alebo SZČO, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí, sa naďalej odvádza na Slovensku. Súvisí to s európskou legislatívou, podľa ktorej občan môže byť poistený na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom členskom štáte Európskej únie.