SP: O generálny pardon sa nežiada, kontakty je potrebné aktualizovať

Bratislava 15. februára (TASR) – O možnosti generálneho pardonu bude Sociálna poisťovňa (SP) dlžníkov adresne informovať, a to od konca februára do konca augusta 2023. Je potrebné aktualizovať svoje kontakty, upozornila v stredu SP.



Základnými podmienkami generálneho pardonu je zaplatiť celé dlžné poistné spred 1. júla 2022, a to v období trvania generálneho pardonu od 1. februára do 31. augusta tohto roka. Následne sa na dlžníkov bude generálny pardon vzťahovať automaticky. Zamestnávatelia a zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby zároveň musia v uvedenom termíne doručiť chýbajúce mesačné výkazy poistného a príspevkov.



Na vyrovnanie záväzkov majú dlžníci sedem mesiacov. SP informovala, že všetkým súdnym exekútorom, ktorí vymáhajú pohľadávky, odoslala oznámenie o blížiacom sa zániku pohľadávky na penále a o tom, že v jednotlivých exekučných konaniach môže dôjsť k uplatneniu generálneho pardonu. Ak by mal dlžník vedomosť, že exekútor naďalej vymáha zaniknuté penále, má podľa poisťovne informovať priamo exekútora alebo SP. Viac informácií môžu klienti nájsť na internetovej stránke SP.



Generálny pardon sa týka všetkých dlhov z odvodov, ktoré vznikli voči SP do vlaňajšieho leta. Ide o splatenie istiny výmenou za to, že bude dlžníkom odpustené príslušenstvo, ako napríklad úroky či penále.