Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmenu so zápisom/výmazom v registri

Bratislava 22. septembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) nebude od 1. októbra tohto roka povinná vydávať na žiadosť fyzickej osoby (FO) alebo právnickej osoby (PO) písomný súhlas so zápisom alebo výmazom do a z obchodného registra, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku.



Po novom bude platiť, že registrový súd pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným sám preverí v informačnom systéme SP, či sa voči osobe zakladateľa eviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie. "Preto sa udeľovanie súhlasu SP so zápisom alebo výmazom spoločnosti stane nadbytočné," priblížil hovorca SP Peter Višváder.



Do 30. septembra 2020 SP vydáva na žiadosť FO alebo PO súhlas so zápisom či výmazom do a z obchodného registra v tých prípadoch, ak je osoba ku dňu udelenia súhlasu uvedená v zozname dlžníkov, avšak len z dôvodu, že zoznam ešte nebol aktualizovaný a osoba nebola po úhrade dlhu zo zoznamu odstránená.



Pri zániku spoločnosti sa od 1. októbra 2020 nebude vyžadovať preverenie evidovaného nedoplatku na poistnom na sociálne poistenie. Evidovaným nedoplatkom na poistnom na sociálne poistenie pritom bude aj suma nižšia ako päť eur. "Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, hľadí sa na neho, ako keby mal evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie," dodal Višváder.