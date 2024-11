SP: Od 2025 sa zvýšia maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok

Bratislava 20. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) bude v budúcom roku vyplácať poistencom vyššie maximálne sumy nemocenských, materských, tehotenských a ošetrovných dávok. Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu a maximálneho denného vymeriavacieho základu, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú. V stredu o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2025, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 94,0274 eura," uviedol Kontúr s tým, že pravdepodobný denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného bude v tomto období 23,8334 eura.



Doplnil, že ak sa poistenec v budúcom roku stane dočasne práceneschopným, tak maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať sumu 51,71 eura. Pri tridsaťdňovom kalendárnom mesiaci SP vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1551,50 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1603,20 eura.



Kontúr spresnil, že maximálne denné materské dosiahnu hodnotu približne 70,52 eura. Znamená to podľa neho, že materské bude poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 2115,70 eura mesačne pri tridsaťdňovom mesiaci alebo 2186,20 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.



Podobne vzrastie aj maximálna výška tehotenskej dávky. Jej maximálna denná suma bude na úrovni asi 14,10 eura, čo znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 423,20 eura mesačne pri tridsaťdňovom mesiaci, respektíve 437,30 eura pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.



Maximálne denné ošetrovné bude od budúceho roka na úrovni približne 51,71 eura. SP zdôraznila, že túto dávku vypláca najviac za 14 dní, dosiahnuť tak môže maximálnu výšku 724,10 eura.



"Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1551,50 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, respektíve 1603,20 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci," dodal Kontúr.