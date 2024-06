Od mája minulého roka povinne vstúpilo do 2. piliera 86.000 ľudí

Bratislava 19. júna (TASR) - Za prvý rok od povinného vstupu do druhého piliera zaznamenala Sociálna poisťovňa (SP) 86.000 prvopoistencov. Väčšina z nich si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) nechala prideliť automaticky od SP. V stredu o tom informoval hovorca poisťovne Martin Kontúr.



"Povinný vstup do druhého piliera sa týka nielen mladých ľudí, ktorí končia štúdium a po prvý raz sa zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po prvom máji 2023 a neskôr im táto povinnosť vznikla," uviedol Kontúr.



Dodal, že možnosť vybrať si DSS využil približne každý piaty prvopoistenec. Ostatným poisťovňa po uplynutí lehoty 180 dní pridelila DSS automaticky. Prvopoistenci mohli podľa Kontúra využiť aj právo na vystúpenie z druhého piliera po povinnom vstupe, pričom tak urobilo 1716 ľudí. Po vystúpení však mohli do druhého piliera poistenci aj opätovne vstúpiť. Pre tento krok sa rozhodlo 41 vystúpených povinných sporiteľov.



"Najpočetnejšie zastúpenou skupinou boli prvopoistenci s dohodou o brigádnickej práci študentov, bolo ich takmer 40.000. Pri dohodách o brigádnickej práci študentov s nepravidelným príjmom Sociálna poisťovňa evidovala 3566 prvopoistencov," spresnil hovorca poisťovne.



Druhú najväčšiu skupinu podľa Kontúra tvorili zamestnanci, kde viac ako 25.000 ľudí povinne vstúpilo do druhého piliera. Nasledovali takzvaní dohodári s dohodou o pracovnej činnosti, spolu ich bolo 6512. Do druhého piliera vstúpilo aj viac ako 4000 SZČO osôb. Najmenej početnými skupinami boli podľa hovorcu SP ľudia s dohodou o vykonaní práce, ktorých vstúpilo do 2. piliera 3610 a 2436 osôb starajúce sa o dieťa.