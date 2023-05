Odložené sociálne poistenie za február 2021 treba uhradiť do 30. júna

Bratislava 30. mája (TASR) – Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac február 2021, by ho mali uhradiť do 30. júna. Upozornil na to Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne (SP).



Zdôraznil, že pri úhrade poistného za kalendárny mesiac február 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 022021, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky SP a použiť správny variabilný symbol.



Poznamenal, že SP v týchto dňoch opätovne SZČO a zamestnávateľom posiela aj e-mailové správy, v ktorých ich upozorňuje na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za mesiac február 2021. Ide podľa neho o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností.



Upozornenia podľa hovorcu dostanú tie subjekty, ktorým SP zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt.



Kontúr dodal, že ak príslušné subjekty platbu odloženého poistného neuhradia, Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.