SP odoslala EK odpovede k navrhovanej odvodovej úľave pre potravinárov

Bratislava 8. septembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) vypracovala schému štátnej pomoci v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle. Schému posudzuje Európska komisia (EK), ktorej závery zatiaľ nie sú známe. Tento týždeň odoslala SP odpovede na doplňujúce otázky k navrhovanej schéme pomoci. V piatok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Sociálna poisťovňa pripravila ďalšie kroky, aby bolo zavedenie odvodovej úľavy po schválení EK plynulé a aby mali potravinári čas sa na vykazovanie potrebných údajov pripraviť. Vo svojich elektronických službách pre nich už zverejnila tzv. SK NACE (klasifikácia ekonomických činností) kód," priblížil Kontúr s tým, že dotknutým subjektom SP naďalej odporúča nemeniť si mzdové softvéry a platiť poistné v riadnej výške ako pred 1. augustom.



SK NACE má zamestnávateľ zverejnený v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. SP bude na účely posúdenia odvodovej úľavy pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vychádzať z týchto údajov. Zamestnávateľom, ktorých sa bude týkať odvodová úľava, preto SP odporúča, aby si svoj SK NACE skontrolovali.



"Ak zamestnávateľ zistí, že zobrazený SK NACE je nesprávny, obráti sa na Štatistický úrad SR, ktorý vedie Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci so žiadosťou o nápravu. V prípade, ak nie je zobrazený SK NACE, SP sa nepodarilo prebrať SK NACE z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci," uviedol Kontúr.



Ak zamestnávateľ vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomickej činnosti SK NACE vo vybraných triedach divízií v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, kontaktuje v tomto prípade príslušnú pobočku SP.



Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe by mali podľa novely zákona o sociálnom poistení, účinnej od 1. augusta, za svojich zamestnancov pol roka platiť nižšie odvody. Prvýkrát by za nich nemali platiť poistné za august 2023 a naposledy za január 2024. Problematika však podlieha schvaľovaciemu procesu EK.



Až po schválení EK a uverejnení v Obchodnom vestníku bude môcť nové pravidlá premietnuť do svojich metodických postupov, úprav informačných systémov a samotnej rozhodovacej činnosti.