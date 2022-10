SP: Otcovia by mohli po narodení dieťaťa získať dvojtýždňové otcovské

Bratislava 5. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) má od začiatku novembra tohto roka poskytovať svojim poistencom otcovské, ide o nový typ dávky materské. Je určená pre otcov a po splnení podmienok ju budú môcť poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Informoval o tom v stredu hovorca SP Martin Kontúr.



Novinku má priniesť novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila Národná rada SR a ktorá čaká na podpis prezidentky. Nová dávka má podľa SP prispieť k osobnej zaangažovanosti otcov v popôrodnej starostlivosti o novonarodené dieťa a má posilniť väzby medzi dieťaťom, matkou a otcom v tesnom období po narodení dieťaťa. Maximálna výška dávky v tomto roku za dva týždne má predstavovať 604,50 eura.



Ak je dieťa alebo matka s dieťaťom do šiestich týždňov od pôrodu hospitalizovaná, obdobie možnosti čerpania otcovského by sa predĺžilo o obdobie hospitalizácie. "Po dvojtýždňovom poberaní dávky otcovské budú môcť otcovia tak ako doteraz poberať aj dávku materské," vysvetlil hovorca. Na jej čerpanie pre to isté dieťa by im zostalo pri starostlivosti o jedno narodené dieťa v zásade 26 týždňov a uplatniť si ju môžu do troch rokov veku dieťaťa.



Materské by sa pre otcov rozdelilo na dve časti, otcovské, ktoré by sa mohlo poberať bez ohľadu na to, či by matka v tom období čerpala materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok a ďalších v zásade 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov jeho veku. Ak by si otec nárok na otcovské neuplatnil, mohol by po splnení podmienok poberať materské na celé obdobie 28 týždňov tak ako doteraz. Ak ide o osamelého otca, môže materské čerpať 31 týždňov, vysvetlila poisťovňa.



Ak sa stará o dve alebo viac narodených detí, môže poberať materské 37 týždňov, najskôr však šesť týždňov od pôrodu, ak už matka nečerpá na to isté dieťa materské ani rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. "Otcovi dieťaťa, ktorý si uplatní nárok na materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, vznikne nárok na materské bez ohľadu na skutočnosť, či v predchádzajúcom období mal nárok na otcovské," uzavrel Kontúr.