Podmienky vyslania zamestnancov do Spojeného kráľovstva sa nemenia

Bratislava 8. januára (TASR) – Dokumenty A1 vystavené Sociálnou poisťovňou (SP) zostávajú v platnosti aj po 31. decembri 2020 až do konca obdobia, na ktoré boli vystavené. Vyplýva to z Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, informovala v piatok Sociálna poisťovňa.



Dokumenty A1 určujú, pod legislatívu ktorého štátu zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) patrí v oblasti sociálneho zabezpečenia. "Zamestnávatelia, zamestnanci, respektíve SZČO postupujú v prípade situácií, ktoré vznikli po 1. januári 2021, rovnako ako dosiaľ. To znamená, že v týchto situáciách sa naďalej určuje uplatniteľná legislatíva v kontexte dohody a stále sa uplatňuje inštitút vyslania vrátane vystavovania dokumentov A1," uviedol Marian Škotka z odboru komunikácie s verejnosťou SP.



Nemenia sa ani postupy pri určovaní uplatniteľnej legislatívy alebo podmienky vyslania na územie Veľkej Británie a Severného Írska a naďalej platia rovnaké pravidlá ako pred 1. januárom 2021. "Upozorňujeme však, že podmienky na vstup, pobyt a pracovné podmienky pracovníkov vyslaných na územie Spojeného kráľovstva sa riadia jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi," dodal Škotka.