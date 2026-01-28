< sekcia Ekonomika
SP: Poistenci si môžu zvoliť doručenie dôchodkovej prognózy
SP má od roku 2026 povinnosť pravidelne zasielať poistencom dôchodkovú prognózu s informáciami o budúcich dôchodkových nárokoch vrátane predpokladanej výšky dôchodku v troch scenároch.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Dôchodkovú prognózu, ktorú začne Sociálna poisťovňa (SP) prvýkrát zasielať v máji 2026, si môžu poistenci nechať doručovať výlučne do elektronického účtu poistenca (EUP) alebo na e-mailovú adresu. Voľbu doručovania bez listinnej zásielky môžu urobiť do 15. februára 2026, informovala SP.
Záujemcovia si môžu v EUP v časti dôchodkové poistenie - dôchodková prognóza zvoliť zasielanie „výlučne do EUP“ alebo nahlásiť e-mailovú adresu. E-mail je možné nahlásiť aj v pobočke poisťovne alebo telefonicky prostredníctvom informačno-poradenského centra.
Ak si poistenec zvolí doručovanie výlučne do EUP, prognózu bude mať dostupnú online v účte a poisťovňa mu ju už nebude zasielať poštou, e-mailom ani do elektronickej schránky. Ak poistenec nepožiada o sprístupnenie prognózy výlučne v EUP, poisťovňa ju môže zaslať aj e-mailom - buď na adresu oznámenú na tento účel, alebo na e-mailovú adresu evidovanú od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak je poistenec sporiteľom v II. pilieri.
V prípade, že poisťovňa nebude evidovať e-mailovú adresu na účely zasielania prognózy, zašle ju do elektronickej schránky, ak ju má poistenec aktivovanú, alebo listinne poštou. Prognóza má byť zároveň prístupná aj v prostredí EUP, ktoré si môže poistenec aktivovať.
SP má od roku 2026 povinnosť pravidelne zasielať poistencom dôchodkovú prognózu s informáciami o budúcich dôchodkových nárokoch vrátane predpokladanej výšky dôchodku v troch scenároch. Prvú prognózu má zaslať do 31. mája 2026 všetkým poistencom okrem zákonom stanovených výnimiek, pričom údaje majú vychádzať zo stavu evidovaných údajov k 31. decembru 2025.
