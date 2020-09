Sociálna poisťovňa: Poistenec v karanténe môže odmietnuť pandemickú PN

Bratislava 17. septembra (TASR) - Poistenec Sociálnej poisťovne (SP) v karanténe, môže odmietnuť pandemickú PN, karanténu však po návrate z červených krajín musí dodržiavať. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou SP Peter Višváder.



"Viacerí občania sa v súčasnosti obracajú na SP s otázkou, či môžu odmietnuť pandemickú PN, ak sa po návšteve rizikovej, tzv. červenej krajiny alebo kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID-19 cítia dobre a so zamestnávateľom sa dohodnú, že budú pracovať z domu," vysvetlil Višváder. Sociálna poisťovňa ich preto upozorňuje, že takáto možnosť existuje. Ošetrujúci lekár však pandemickú PN vypísať musí, následne poistenec môže odmietnuť nárok na pandemické nemocenské.



SP zároveň pripomína, že ak sa poistenec vrátil z tzv. červenej krajiny a musí ísť do karantény alebo izolácie, je povinný registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ a telefonicky či e-mailom skontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý mu vypíše pandemickú PN. "Lekár toto potvrdenie o dočasnej PN zašle do SP aj s uvedením telefonického kontaktu na poistenca. Sociálna poisťovňa následne telefonicky kontaktuje poistenca v karanténe s otázkou, či si chce uplatniť nárok na pandemické nemocenské, alebo nie," vysvetlil postup Višváder.



Ak teda poistenec chce pracovať z domu, potom sa konanie o nároku na pandemické nemocenské vôbec neuskutoční. V tejto fáze teda môže poistenec dávku odmietnuť.



"Zároveň platí, že poistenec je povinný o vzniknutej situácii (karanténe/izolácii) bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa," poznamenal Višváder.



Postup ako požiadať o pandemickú nemocenskú dávku je uverejnený na webovej stránke tu: https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-pandemicku-pn-po-1-septembri-2 020/68337s#2.