S&P ponechala Južnej Kórei rating AA so stabilným výhľadom

Soul 15. apríla (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) Global Ratings v utorok ponechala úverový rating Južnej Kórey na úrovni AA so stabilným výhľadom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



S&P drží dlhodobý úverový rating Južnej Kórey na tretej najvyššej úrovni AA od augusta 2016, keď ázijskej krajine zlepšila ratingovú známku o jeden stupeň z AA-.



Úverový rating agentúry Moody's pre Južnú Kóreu bol naposledy stanovený na úrovni Aa2 so stabilným výhľadom.



Úverový rating vo všeobecnosti používajú štátne investičné fondy, penzijné fondy a iní investori na posúdenie úverovej bonity Južnej Kórey, čo má veľký vplyv na náklady krajiny na pôžičky.



Očakáva sa, že rast kórejskej ekonomiky sa v roku 2025 spomalí na 1,6 % z 2 % v roku 2024, keďže domáci dopyt aj export slabnú. Výhľad exportu, najmä polovodičov, závisí pritom od obchodnej politiky USA, ktoré zavádzajú clá pre kľúčových obchodných partnerov.



Centrálna banka a vláda už navrhli podporné opatrenia. Južná Kórea v utorok oznámila, že plánuje investovať ďalších 4,9 miliardy USD (4,31 miliardy eur) do polovodičového priemyslu, pričom poukázala na neistotu v súvislosti s americkými clami.



(1 EUR = 1,1377 USD)