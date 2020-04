S&P ponechala Taliansku rating BBB s negatívnym výhľadom

Washington/Rím 26. apríla (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) koncom tohto týždňa oznámila, že ponecháva dlhový rating Talianska na úrovni BBB aj napriek tlakom na jeho rozpočet v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Dôvodom je financovanie zo strany Európskej centrálnej banky (ECB).



Výhľad talianskeho ratingu je však negatívny. S&P uviedla, že ak sa zhorší situácia okolo vládneho dlhu, môže rating Talianska znížiť.



Rím zaviedol množstvo stimulov na podporu zablokovanej ekonomiky, ktorá čelí poklesu, a na pomoc firmám. V dôsledku toho sa pravdepodobne tento rok rozpočtový deficit Talianska zvýši odhadom na 6,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). A vzhľadom na očakávaný pokles ekonomiky v tomto roku takmer o 10 % sa hrubý verejný dlh Talianska do konca roku 2020 zvýši na 153 % HDP, uviedla agentúra vo svojom vyhlásení.



„Očakávame, že väčšinu talianskeho štátneho dlhu, ktorý sa vytvorí tento rok v dôsledku pandémie, kúpi ECB,“ uviedla ratingová agentúra a poukázala pritom na jej program nákupu aktív počas krízy spôsobenej pandémiou (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) v hodnote 750 miliárd eur.



Domnieva sa, že tento program v súčasnosti umožňuje Taliansku refinancovať svoj dlh za reálne úrokové sadzby okolo 0 %. Ale ak dôjde k „výraznému zhoršeniu“ úverových podmienok, „napríklad z dôvodu nedostatočných podporných politických opatrení na úrovni eurozóny“, mohlo by to viesť k zníženiu ratingu Talianska, dodala S&P.