Poisťovňa ponúka používateľom elektronického účtu výpočet dôchodku

Bratislava 3. júna (TASR) - Informatívnu sumu svojho budúceho dôchodku si môžu používatelia elektronického účtu Sociálnej poisťovne (SP) vypočítať v novej automatizovanej kalkulačke. Službu Informatívna suma dôchodku v pondelok SP spustila do pilotnej prevádzky. Informácie o svojom dôchodkovom poistení pritom v elektronickom účte nájdu už aj klienti vo veku od 39 rokov vyššie. Na tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ SP Michal Tariška spolu s riaditeľom sekcie dôchodkového poistenia SP Martinom Hloušekom.



"Dnes spúšťame pre klientov novú službu Informatívna suma dôchodku, ktorú dávame do pilotnej prevádzky. Táto služba predstavuje automatizovanú kalkulačku výpočtu informatívnej sumy dôchodku, pričom stačí, že sa klient prihlási do svojho elektronického účtu," priblížil Hloušek. Doplnil, že klientovi sa informatívna suma starobného dôchodku zobrazí automaticky, a to na základe údajov, ktoré už SP o klientovi eviduje.



Nová služba môže byť podľa SP pridanou hodnotou pre minimálne 50.000 žiadateľov ročne, ktorí podľa Hloušeka predstavujú približný rámec žiadateľov odchádzajúcich do dôchodku. Pripomenul, že informatívna suma vypočítaná automatizovanou kalkulačkou je orientačná, nie prediktívna. "Tá predikcia je témou tzv. oranžovej obálky, ktorá nás čaká v budúcnosti," doplnil.



"Legislatívny termín je 31. máj 2026. My v našej stratégii máme, aby občan, ak sa chce dobre pripraviť na dôchodok, mal tam prvý, druhý aj tretí pilier, čo legislatívne prinesie oranžová obálka. Boli by sme veľmi radi, keby sme tam čím skôr dostali nielen informatívny, ale aj prediktívny výpočet," dodal generálny riaditeľ SP Tariška.