SP: Potravinári môžu podávať vyhlásenia k štátnej pomoci do konca roka

Bratislava 19. decembra (TASR) - Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za január 2024 môžu zamestnávatelia-potravinári podávať v Sociálnej poisťovni (SP) do 31. decembra 2023. Umožnil im to dodatok k schéme štátnej pomoci, ktorý schválila Európska komisia. V utorok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr s tým, že predĺžením termínu tak môže odvodovú úľavu za január 2024 využiť viac subjektov.



"Po schválení štátnej pomoci zamestnávateľ-potravinár zaplatí za mesiac január 2024 znížené poistné. Ďalšou podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je, aby zamestnávateľ-potravinár predložil Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) za január 2024 v lehote splatnosti poistného," uviedol Kontúr.



Potravinári, ktorí si chcú uplatniť odvodovú úľavu za január 2024, musia predložiť elektronicky potrebné vyhlásenie. Formulár je dostupný po prihlásení v eSlužbách SP.



"Sociálna poisťovňa po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom eSlužieb schválenie/neschválenie štátnej pomoci za mesiac január 2024 najneskôr do 31. januára 2024," doplnil Kontúr.