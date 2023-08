SP potravinárom zatiaľ odporúča platiť poistné tak ako pred 1.augustom

Bratislava 24. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle zaslala schému štátnej pomoci Európskej komisii (EK) prostredníctvom Protimonopolného úradu (PMÚ) SR. SP vo štvrtok informovala, že do rozhodnutia EK potravinárom odporúča neupravovať si mzdové softvéry a platiť poistné v riadnej výške tak ako pred 1. augustom tohto roka.



"Ak by sa totiž dodatočne preukázalo, že pri odvodovej úľave ide o nedovolenú štátnu pomoc, potravinárske subjekty by ju museli vrátiť, a to aj s penále. Toto riziko SP eliminuje práve rokovaním s EK v prospech samotných potravinárov," uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



Sociálna poisťovňa v súčasnosti čaká na termín konzultácie s EK a následné schválenie pravidiel, na základe ktorých si budú môcť určené subjekty za svojich zamestnancov uplatniť odvodovú úľavu na poistnom. Zmeny vyplývajú z novely zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov Smeru-SD, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v júni.



O vývoji situácie a ďalších krokoch bude podľa Kontúra SP včas informovať. Proces odvodovej úľavy bude možné začať až po odsúhlasení schémy EK a jej zverejnení v Obchodnom vestníku.