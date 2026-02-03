< sekcia Ekonomika
SP: Potvrdenie o nemocenských dávkach si netreba nechávať až na marec
Potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok SP vydáva na žiadosť klienta a spravidla ho vyhotoví na počkanie.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Vybavenie potvrdenia o nemocenských dávkach pre daňové účely zo Sociálnej poisťovne (SP) si netreba nechávať až na marec. Upozornil na to Martin Kontúr, hovorca SP.
Spresnil, že potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok SP vydáva na žiadosť klienta a spravidla ho vyhotoví na počkanie. Každoročne už v januári SP zaznamenáva zvýšený záujem verejnosti o tento typ potvrdení. Klienti ich najčastejšie potrebujú na daňové účely k daňovým priznaniam podávaným do konca marca, ale využívajú ich aj pri komunikácii so zdravotnými či komerčnými poisťovňami, bankami alebo pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi.
Sociálna poisťovňa preto podľa neho odporúča neodkladať si vybavenie potvrdenia na poslednú chvíľu - poistenci sa tak vyhnú zbytočnému stresu a prípadným komplikáciám pri ich doručovaní príslušným inštitúciám.
Poznamenal, že počas roka si klienti vybavujú potvrdenia aj z iných dôvodov, napríklad pre zdravotné poisťovne, komerčné poisťovne v prípade úrazu, pre banky pri vybavovaní hypotéky alebo v rámci sociálnych konaní. V závislosti od účelu môžu požiadať o potvrdenie s uvedením výšky nemocenskej dávky alebo bez nej.
Dodal, že poistenci si v SP môžu o potvrdenie požiadať viacerými spôsobmi, a to osobne v ktorejkoľvek pobočke SP, telefonicky na čísle 0906 171 989, elektronicky cez formulár na webovej stránke SP, e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk alebo prostredníctvom elektronickej schránky, ak ju majú zriadenú.
