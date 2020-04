S&P potvrdila najvyšší rating Nemecka

Berlín/Londýn 4. apríla (TASR) - Agentúra Standard and Poor's (S&P) naďalej hodnotí úverovú bonitu Nemecka najvyššou známkou. Krajina podľa agentúry zostane aj po aktuálnej kríze jednou z najproduktívnejších ekonomík na svete.



S&P v piatok (3. 4.) potvrdila rating dlhodobých záväzkov krajiny na úrovni AAA. Rating krátkodobých záväzkov zostal na úrovni A-1+. Vyhliadky ratingov sú stabilné.



Agentúra uviedla, že fiškálne opatrenia vlády, ktoré prijala, pomôžu obmedziť dlhodobé ekonomické škody pandémie nového koronavírusu. Nemecko je podľa S&P dobre pripravené, aby čelilo aktuálnej kríze aj vďaka dobrému stavu verejných financií. Krajina má totiž "veľké rozpočtové a externé rezervy, ktoré jej pomôžu vyrovnať sa s dočasnými vplyvmi" reštriktívnych opatrení na ekonomickú aktivitu. Solídny stav verejných financií, ktorý je plodom dlhodobej prísnej fiškálnej politiky, umožní Berlínu razantne reagovať na následky pandémie bez zhoršenia solventnosti.



Nemecký parlament pozastavil platnosť dlhovej brzdy a schválil stimulačný balík v hodnote vyše 750 miliárd eur na zmiernenie ekonomických následkov aktuálnej koronakrízy.



S&P však varovala, že prípadné výrazné zhoršenie fiškálnej pozície, s ktorým nepočíta aktuálna viacročná prognóza agentúry, môže zvýšiť tlak na zhoršenie ratingu najväčšej európskej ekonomiky.



Agentúra očakáva, že nemecká ekonomika tento rok klesne o 1,9 %, čo znamená, že je výrazne optimistickejšia než vláda, ktorá sa obáva kontrakcie minimálne o 5 %. Zotavenie by sa mohlo podľa predpokladov agentúry začať už na konci 2. kvartálu a na budúci rok by ekonomika mohla expandovať o 2,6 %.