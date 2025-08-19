< sekcia Ekonomika
S&P potvrdila rating USA na úrovni AA+ s odvolaním sa na príjmy z ciel
Príjmy z ciel prezidenta Donalda Trumpa vykompenzujú vplyv jeho nedávneho zákona o znížení daní a výdavkov.
Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Agentúra S&P Global potvrdila USA rating dlhodobých záväzkov na úrovni „AA+“ s tým, že príjmy z ciel prezidenta Donalda Trumpa vykompenzujú vplyv jeho nedávneho zákona o znížení daní a výdavkov. Výhľad dlhodobého ratingu ponechala stabilný. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Trump v júli podpísal rozsiahly balík daňových a výdavkových škrtov, ktorý označil za „jeden veľký krásny zákon“ (One Big, Beautiful Bill). Ten priniesol nové daňové úľavy a zároveň natrvalo zaviedol Trumpove daňové škrty z roku 2017.
Ale zároveň Trump od svojho návratu k moci v januári spustil globálnu obchodnú vojnu s radom ciel zameraných na jednotlivé produkty a krajiny.
Podľa S&P príjmy z rozsiahlych ciel v USA vo všeobecnosti vykompenzujú slabšie fiškálne výsledky, ktoré by inak mohli byť spojené s touto nedávnou legislatívou. „V súčasnosti sa zdá, že významné príjmy z ciel majú potenciál vykompenzovať aspekty nedávnej rozpočtovej legislatívy, ktoré zvyšujú deficit,“ uviedla agentúra. Príjmy z ciel dosiahli v júli nový mesačný rekord, a to 28 miliárd USD (23,99 miliardy eur). Ale aj deficit štátneho rozpočtu sa minulý mesiac výrazne výšil, takmer o 20 % na 291 miliárd USD.
S&P vo vyhlásení uviedla tiež, že stabilný výhľad naznačuje jej názor, že hoci sa fiškálny deficit výrazne nezlepší, v nasledujúcich rokoch sa ani nebude trvalo zhoršovať. Agentúra odhaduje, že čistý dlh verejnej správy v nasledujúcich troch rokoch prekročí 100 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ale predpovedá, že deficit verejnej správy bude v rokoch 2025 až 2028 v priemere dosahovať 6 %, čo je pokles zo 7,5 % v minulom roku a z priemerných 9,8 % HDP v rokoch 2020 - 2023.
Rozhodnutie S&P je dobrou správou pre Trumpa, ktorý čelí argumentom, že clá poškodia americkú ekonomiku. Hoci analytici S&P tento názor nevyvrátili, poukázali na fakt, že clá pomôžu zmierniť vplyv daňových škrtov a výdavkov.
Názory S&P sú dôležité pre investorov na najväčšom dlhopisovom trhu na svete. Výnosy 30-ročných štátnych dlhopisov USA v máji vyskočili nad 5 %, keďže obavy z ciel a Trumpov daňový zákon v hodnote niekoľkých biliónov amerických dolárov otriasli globálnymi trhmi.
Či clá poskytnú USA zmysluplné zvýšenie príjmov, je predmetom diskusie medzi ekonómami, ktorí poukazujú na zjavný rozpor v jadre Trumpovho prístupu: príjmy z ciel sa spoliehajú na obchod, ale Trump sa tiež pokúša presunúť výrobu späť do USA a povzbudiť spotrebiteľov, aby kupovali výrobky vyrobené v Amerike. Tieto kroky môžu podkopať budúce príjmy z ciel.
(1 EUR = 1,1673 USD)
