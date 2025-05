S&P potvrdila vyhliadky rastu poľskej ekonomiky na tento aj budúci rok

Varšava 5. mája (TASR) - Poľská ekonomika vzrastie tento rok o viac než 3 %. Na budúci rok sa tempo jej rastu spomalí, avšak iba mierne, tesne pod 3 %. Uviedla to v pondelok ratingová agentúra S&P, ktorá tak potvrdila predchádzajúci odhad. Informovala o tom poľská tlačová agentúra PAP.



Podľa najnovšej prognózy S&P sa hrubý domáci produkt Poľska zvýši tento rok o 3,1 %. Agentúra tak potvrdila predchádzajúci odhad. Prognózu nemenila ani v prípade vývoja poľskej ekonomiky v roku 2026. V tomto prípade očakáva spomalenie rastu na 2,9 %, čo je opätovne rovnaký odhad, aký prezentovala S&P v predchádzajúcej prognóze.



S&P okrem toho predpokladá, že do konca tohto roka zníži poľská centrálna banka hlavnú úrokovú sadzbu o jeden percentuálny bod. Z terajších 5,75 % by tak mala klesnúť na 4,75 %. V roku 2026 očakáva jej pokles na 3,5 % a v roku 2027 by mala kľúčová úroková sadzba poľskej centrálnej banky dosiahnuť 3 %.