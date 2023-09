Sociálna poisťovňa pripravuje odvodovú úľavu potravinárom

Bratislava 20. septembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) pracuje na technickej a metodickej príprave potrebnej na uvedenie odvodovej úľavy pre potravinárov do praxe. Uviedol to hovorca SP Martin Kontúr v reakcii na stredajšiu výzvu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), aby SP spustila upravené systémy, ktoré vyplývajú z novely zákona o sociálnom poistení.



"Európska komisia potvrdila, že hlasy tvrdiace, že ide o neoprávnenú pomoc potravinárom a poľnohospodárom, boli scestné a zavádzajúce. Mrzí nás len, že štátne orgány stratili také obrovské množstvo času a znova dostávajú zamestnávateľov pod zbytočný stres," uviedol v stredu predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.



Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe budú podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. augusta za svojich zamestnancov pol roka platiť nižšie odvody. Prvýkrát za nich nebudú platiť poistné za august 2023 a naposledy za január 2024. Problematika podliehala schvaľovaciemu procesu Európskej komisie (EK).



Z novely zákona o sociálnom poistení vyplýva, že môže ísť o štátnu pomoc, ktorá by mohla byť riešená v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva. "Podozrenie, že v prípade legislatívnej úpravy môže ísť o štátnu pomoc, bolo obsiahnuté v stanovisku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a aj v zásadných pripomienkach Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktorý odporúčal legislatívnu novinku preveriť s EK. Sociálna poisťovňa preto začala po schválení novely v spolupráci s MPSVR SR a PMÚ SR ihneď konať a komunikovať s EK," uviedol Kontúr s tým, že v prípade, ak by tak neurobili a dodatočne by sa preukázalo, že SP poskytuje nedovolenú štátnu pomoc, potravinárske subjekty by museli pomoc vrátiť, a to aj s úrokmi a penále.



Kontúr sa zároveň vyjadril, že od schválenia schémy štátnej pomoci EK prešli tri pracovné dni a schéma ešte nebola uverejnená v Obchodnom vestníku. SP je podľa neho v problematike odvodovej úľavy aktívna a v uplynulých týždňoch vykonala kroky, aby bolo možné odvodovú úľavu vykonať. O konkrétnej podobe bude SP informovať v najbližších dňoch.