Pre potvrdenie na získanie dvoch percent z daní stačí navštíviť notára

Bratislava 28. septembra (TASR) – Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov dvoch percent daní z príjmu, už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu (SP), postačí im na to notár. Upozornila na to špecialistka komunikácie SP Jana Hrabková.



„Údaje sú sprístupnené na portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje. Obe záležitosti si klienti takto vybavia v jednom kroku a na jednom mieste, čím ušetria svoj čas," skonštatovala Hrabková.



Ak by notársky úrad nevedel získať údaje priamo v portáli oversi.gov.sk, SP potvrdenie na požiadanie vydá. O potvrdenie možno požiadať príslušnú pobočku SP v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie však elektronicky cez kontaktný e-mail príslušnej pobočky.



„Vydané potvrdenie potom SP prioritne doručí do elektronickej schránky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal aktivovanú, potvrdenie doručí poštou," uviedla SP.



Klientom, ktorí sa v tejto veci chcú obrátiť na SP, poisťovňa odporúča, aby si žiadosť o potvrdenie nenechávali ku koncu roka, teda na poslednú chvíľu.



Ako vysvetlila poisťovňa, potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do zoznamu prijímateľov dvoch percent dane z príjmu slúži ako podklad, že dané občianske združenie či nezisková organizácia nemá evidované nedoplatky v sociálnom poistení. Nemá byť staršie ako 30 dní. Posledný termín na zapísanie do zoznamu prijímateľov je 15. december 2021.