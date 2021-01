Sociálna poisťovňa: Pre živnostníkov platí nová výška poistného

Bratislava 14. januára (TASR) - Živnostníci začínajú dostávať oznámenia o novej výške poistného, zaplatiť ho treba do 8. februára. Upozorňuje na to špecialistka komunikácie Sociálnej poisťovne (SP) Jana Hrabková.



"Sociálna poisťovňa v týchto dňoch začína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) posielať oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021," vysvetlila poisťovňa s tým, že živnostníci dostanú spolu 174.957 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou bude odoslaných 156.870 oznámení a do e-schránok pôjde ďalších 18.087.



"Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 174.724 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 233 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu," poznamenala poisťovňa. Obe skupiny poistencov tak budú musieť novú výšku poistného prvýkrát uhradiť do 8. februára. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť aj platobný príkaz v banke.



Ako pripomenula SP, nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom bude predstavovať 180,99 eura mesačne (v roku 2020 to bolo 167,89 eura). SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2533,98 eura mesačne (vlani to bolo 2350,66 eura).



Ďalšie oznámenia o výške poistného bude Sociálna poisťovňa živnostníkom a SZČO posielať už vo februári. Pôjde o tie SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 v lehote do 31. marca 2020, ale urobili tak najneskôr do 2. novembra 2020. "Týmto SZČO sa bude vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia posudzovať až k 1. februáru 2021," vysvetlila poisťovňa s tým, že vznik, zánik alebo trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky "nového" poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 im Sociálna poisťovňa oznámi do 22. februára.