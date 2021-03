Pri nároku na pandemické ošetrovné sa od 8. marca nič nemení

Bratislava 5. marca (TASR) - Pri nároku na pandemické ošetrovné sa od pondelka 8. marca nič nemení. Oznámila to hovorkyňa Sociálnej poisťovne (SP) Zuzana Dvoráková.



Ak teda bude materská škola alebo škola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená, rodičia majú nárok na pandemické ošetrovné - pri splnení všetkých zákonných podmienok. "Naďalej platí, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné, ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom - rozhodnutím hygieny, riaditeľa, zriaďovateľa alebo ministra školstva," vysvetlila Dvoráková.



Ak materská škola alebo základná škola umožní návštevu alebo výučbu len pre časť detí, rodičia detí, ktoré nemôžu materskú školu alebo základnú školu z tohto dôvodu navštevovať, nárok na pandemické ošetrovné majú.



Stále tiež platí aj to, že ak je škôlka alebo škola otvorená a rodičia nedajú dieťa do školského zariadenia iba pre obavy z ochorenia COVID-19, nárok na pandemické ošetrovné nemajú.