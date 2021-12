Sociálna poisťovňa pripomína nové dátumy splatnosti poistného

Bratislava 26. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) stanovila na rok 2022 nové vymeriavacie základy pre platenie poistného. Pripomína aj nové lehoty splatnosti odloženého poistného v roku 2022. Informovala o tom hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.



Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa od 1. januára 2022 zvyšuje. Nový minimálny vymeriavací základ stúpne z 546 eur na 566,50 eura a ten maximálny sa zvyšuje zo 7644 eur na 7931 eur.



"Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura," uviedla hovorkyňa.



Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO počas januára 2022 zo SP listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2022.



"Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO)," pripomenula hovorkyňa s tým, že kalkulačky sú dostupné na webovej stránke SP.



Dvoráková upozornila aj na nové lehoty splatnosti odloženého poistného v roku 2022. Zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020 a 2021 mohli za niektoré mesiace požiadať o odklad poistného. Predĺženie lehoty sa týkalo povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO a zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa.



Ak si tieto subjekty odložili platenie poistného za máj minulého roka, musia ho zaplatiť do 31. marca 2022. Odložené poistné za jún 2020 treba zaplatiť do 30. júna 2022 a za júl 2020 do 30. septembra 2022. Ak si niekto odložil splatnosť poistného za december 2020, zaplatiť ho musí do konca roka 2022.