SP pripomína termín na odoslanie vyhlásenia o rodičovskom dôchodku

Bratislava 27. februára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) pripomína, že zostávajú posledné dva dni na odoslanie vyhlásenia o rodičovskom dôchodku. Týka sa to iba tých pracujúcich detí, ktoré chcú priznať tento dôchodok náhradným rodičom alebo ho odoprieť biologickým. V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"V prípade, že si deti želajú, aby bol ich rodičom priznaný rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne automaticky," uviedol Kontúr.



Doplnil, že ak do konca februára príde od jedného dieťaťa viacero vyhlásení, SP bude akceptovať to vyhlásenie, ktoré bolo podané ako posledné.



Na vyhlásenie k rodičovskému dôchodku slúži formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne a v jej pobočkách po celom Slovensku. Na stornovanie vyhlásenia stačí krátka neformálna podpísaná žiadosť, vysvetlil hovorca.



Uzavrel, že suma rodičovského dôchodku je 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov. V tomto roku je jeho hodnota maximálne 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.