Sociálna poisťovňa pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného

Bratislava 23. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zverejnila na svojej webovej stránke nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného. Informoval o tom špecialista komunikácie SP Marian Škotka.



Kalkulačkou sa rozhodla uľahčiť výpočet poistného na obdobie od Nového roka, keďže práve od 1. januára 2021 sa mení minimum a maximum vymeriavacieho základu pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO).



"SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity," vysvetlil Škotka. Takto si vypočíta vymeriavací základ a tiež jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. SZČO sa zároveň dozvie aj súčet – celkové poistné, ktoré bude mesačne odvádzať SP.



"Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby - pomôcku s opisom nájde pri kalkulačke - potom zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet," špecifikoval Škotka. Takto sa dozvie, koľko má celkovo mesačne odvádzať SP.



Ako avizovala poisťovňa, pripravuje aj ďalšiu kalkulačku, a to na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. februára 2021. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020, zistia, či budú od 1. februára 2021 povinní platiť poistné na sociálne poistenie, a tiež si budú môcť informatívne vypočítať jeho výšku.