Sociálna poisťovňa priznala kompenzácie diskriminovaným dôchodcom

Bratislava 28. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) doteraz priznala kompenzácie viac než 45.000 poistencom, ktorí boli diskriminovaní v súvislosti s neskorším odchodom do dôchodku. Informovala o tom v stredu hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.



"SP za posledný mesiac spracovala kompenzácie približne 37.350 poistencom, ktorým bol priznaný starobný a predčasný starobný dôchodok do konca roka 2020. Spolu s priebežne priznávanými kompenzáciami ďalšej skupiny 7850 poistencov, ktorí si o starobný dôchodok žiadali až tento rok, tak spolu odstránila už viac ako 45.200 diskriminácií," vyčíslila hovorkyňa s tým, že ide predovšetkým o ženy od roku narodenia 1957. Vyzdvihla, že SP vypláca kompenzáciu automaticky, netreba o ňu žiadať.



Kompenzáciu vyplatí SP ako jednorazový doplatok rovnako, ako vypláca samotný dôchodok. Za júl ide o skupinu približne 28.350 poberateľov starobných dôchodkov z celkového počtu 30.000. "Tí, ktorí dostávajú dôchodok bezhotovostne, by už v týchto dňoch mali mať pripísanú sumu kompenzácie na svojom bankovom účte. Tí, ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, ju dostanú prostredníctvom pošty. Súčasne o tom dostanú aj písomné rozhodnutie, aby si mohli skontrolovať výšku kompenzácie," poznamenala hovorkyňa.



Poberatelia predčasného starobného dôchodku dostávajú kompenzáciu vo forme jeho percentuálneho zvýšenia. Nárok na kompenzáciu k tomuto dôchodku (priznanému do konca roku 2020) má mať približne 14.500 osôb, pričom o nároku približne 9000 z nich SP už rozhodla. V najbližších dňoch o tom dostanú písomné rozhodnutie, bude im zabezpečená pravidelná výplata v novej sume a poukázaný aj doplatok od 1. januára.



"Keďže odstránenie tejto diskriminácie sa stalo jednou z priorít nového vedenia SP, dali sme si za úlohu vyriešiť túto otázku čo najskôr," poznamenal riaditeľ SP Juraj Káčer s tým, že viac než 80 % kompenzácií z vlaňajška vybavila SP vo výraznom predstihu.



Hovorkyňa uviedla, že SP okrem toho priebežne pokračuje v priznávaní kompenzácií aj pre tých, ktorým priznali starobný dôchodok v tomto roku. Dostanú ju buď jednorazovo alebo formou navýšenia. Tento rok sa to týka zhruba 7850 poistencov.