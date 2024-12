Referenčná suma pre výplatu z 2. piliera na rok 2025 je 684,10 eura

Bratislava 9. decembra (TASR) - Referenčná suma pre výplatu z druhého dôchodkového piliera na budúci rok je vo výške 684,10 eura. Táto suma je podmienkou výplaty starobného dôchodku z druhého piliera programovým výberom. Sadzba príspevkov do druhého piliera v budúcom roku zostáva na štyroch percentách. Informoval o tom v pondelok hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"Programový výber z druhého piliera sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma," uviedol Kontúr.



Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo SP, teda z prvého dôchodkového piliera. Znamená to, že ak sporiteľovi v druhom pilieri budú v budúcom roku vyplácané dôchodky v úhrne prevyšujúcom sumu 684,10 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v druhom pilieri jednorazovo.



Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, teda druhý pilier, zostáva v budúcom roku na úrovni štyroch percent. Znamená to, že od 1. januára 2025 budú zamestnávatelia za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v druhom pilieri, odvádzať príspevky vo výške štyroch percent jeho vymeriavacieho základu. Do druhého piliera si k 30. novembru tohto roka podľa SP odvádzalo príspevky 1,9 milióna sporiteľov.