S&P revidovala výhľad ratingu Španielska na stabilný

Madrid 21. marca (TASR) - Agentúra Standard & Poor's (S&P) koncom minulého týždňa zlepšila výhľad úverového ratingu Španielska z negatívneho na stabilný. Odôvodnila to "priaznivými" vyhliadkami na hospodársky rast v strednodobom horizonte.



Zároveň potvrdila rating španielskeho štátneho dlhu na úrovni A/A-1, čo znamená, že jeho platobnú schopnosť považuje za "silnú".



"Globálna geopolitická neistota a rast cien energií a surovín nás viedli k zníženiu našich prognóz rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Španielska v roku 2022 na 6,1 % z pôvodných 7 %," dodala ratingová agentúra vo vyhlásení.



Domnieva sa však, že Španielsko by malo v strednodobom horizonte ťažiť z prudkého oživenia cestovného ruchu, kľúčového odvetvia jeho ekonomiky, ktoré tvrdo zasiahli blokády počas pandémie nového koronavírusu.



S&P očakáva, že vláda v Madride bude v nasledujúcich štyroch rokoch presadzovať politiku podporujúcu rast a určitý stupeň fiškálnej konsolidácie, zatiaľ čo do roku 2027 bude hospodárstvo profitovať z prichádzajúcich grantov od Európskej únie (EÚ) vo výške 11,5 % HDP.



Agentúra dodala, že vyhliadky dlhodobého rastu Španielska sú dobré a jeho externé účty zostávajú v prebytku aj napriek vplyvu ochorenia COVID-19 na cestovný ruch.



Agentúra Moody's hodnotí úverový rating Španielska známkou Baa1 so stabilným výhľadom. A tretia z kľúčových agentúr - Fitch mu pridelila rating A- so stabilným výhľadom.