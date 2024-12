SP: Sadzba príspevkov do 2.piliera zostane v roku 2025 na úrovni 4 %

Bratislava 25. decembra (TASR) - Sadzba príspevkov do druhého piliera sa od 1. januára budúceho roka nezmení a zostane vo výške štyroch percent vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa (SP) bude od roku 2026 zasielať poistencom dôchodkovú prognózu z prvého a druhého piliera aj emailom a od roku 2028 pribudnú tiež údaje o treťom pilieri a celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"Sociálna poisťovňa vypočítava a postupuje povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie na osobné dôchodkové účty sporiteľov v príslušných fondoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS) na mesačnej báze z vymeriavacieho základu zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby, prípadne poistenca štátu vo výške štyroch percent z vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie," priblížil Kontúr. K 30. novembru tohto roka odvádzalo príspevky do druhého piliera viac ako 1,9 milióna sporiteľov.



V prípade dôchodkovej prognózy z prvého a druhého piliera bude poisťovňa od roku 2026 informovať poistencov o ich budúcich dôchodkových nárokoch. Periodicita jej zasielania bude závisieť od veku poistenca, pričom prvýkrát ju ľudia dostanú do 31. mája 2026 a obsahovať bude údaje k 31. decembru 2025. Táto zmena vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá má zjednodušiť zasielanie dôchodkovej prognózy.



Ak nebude mať poistenec emailovú adresu, tak mu SP pošle dôchodkovú prognózu poštou. Od roku 2028 dôjde aj k rozšíreniu ďalších informácií z doplnkového dôchodkového sporenia, teda tretieho piliera a z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.



"Poistenci tak budú v jednom komplexnom dokumente informovaní o predpokladanej budúcej úrovni ich dôchodkového zabezpečenia, čo im môže napomôcť s ich finančným plánovaním a voľbou vlastnej dôchodkovej stratégie v súvislosti s odchodom do dôchodku," dodal Kontúr.