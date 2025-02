Siroty, študujúce v zahraničí, musia predložiť potvrdenie o štúdiu

Bratislava 7. februára (TASR) - Študenti, ktorí študujú v zahraničí a sú poberateľmi sirotského dôchodku, musia predložiť Sociálnej poisťovni (SP) potvrdenie o štúdiu v letnom semestri z danej školy. Okrem tohto potvrdenia musia predložiť poisťovni aj neformálnu žiadosť o uvoľnenie výplaty dôchodku. Ostatní študenti túto povinnosť nemajú. Upozornila na to SP na svojej webovej stránke.



"Vo veľkej väčšine škôl v zahraničí študujú študenti v zimnom a letnom semestri. Zimný semester spravidla trvá do januára alebo do februára, záleží od krajiny a školy v štáte, v ktorom siroty študujú. Na potvrdeniach o štúdiu školy uvádzajú predpokladaný termín trvania semestra. Sociálna poisťovňa má tieto predpokladané lehoty ukončenia zachytené vo svojom informačnom systéme," uviedla SP s tým, že keď semester skončí, tak im poisťovňa automaticky od najbližšieho výplatného termínu výplatu sirotského dôchodku zastaví a sirota sa o o tom dozvie z písomného rozhodnutia.



Zdôraznila, že ak chcú mať študenti aj naďalej vyplácaný sirotský dôchodok, za predpokladu, že spĺňajú podmienku nezaopatrenosti a pripravujú sa na budúce povolanie štúdiom, tak by mali v čo najkratšom čase zaslať poisťovni neformálnu žiadosť o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku a priložiť k nej aj potvrdenie o štúdiu v letnom semestri. Aj na tomto potvrdení musí byť uvedený predpokladaný termín ukončenia leteného semestra.



"Ostatní študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, potvrdenie o štúdiu zasielať nemusia. Informácie o štúdiu poskytuje Sociálnej poisťovni cez elektronický informačný systém Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (MŠVVaM) SR. Výnimkou sú študenti, ktorí študujú na školách silových rezortov - rezortu obrany a vnútra, tí k výplate sirotského dôchodku predkladajú potvrdenie o štúdiu, avšak vždy je to na začiatku školského roka," dodala SP.