S&P: Snaha o technologickú nezávislosť môže výrazne spomaliť rast Číny

Peking/Londýn 2. novembra (TASR) - Snaha Číny o dosiahnutie technologickej nezávislosti a uhlíkovej neutrality by mohla v najbližšom desaťročí spomaliť tempo rastu jej ekonomiky o polovicu na v priemere 3 %, uviedla ratingová agentúra S&P Global.



Čína si dala za cieľ stať sa technologicky nezávislou a dosiahnuť veľké pokroky v základných technológiách do roku 2035. Okolo týchto cieľov tiež bude zrejme stavaný ďalší 5-ročný plán, ktorý Peking predloží v marci. Už predtým Čína avizovala, že do roku 2060 sa jej ekonomika má stať uhlíkovo neutrálnou.



Podľa S&P to pocíti aj svetová ekonomika. "Ak Čína uspeje pri realizácii týchto stratégií, globálnu ekonomiku čaká fundamentálna premena, ktorá sa začína už teraz," uviedla vo svojej správe S&P.



Pre samotnú Čínu bude podľa agentúry cenou za zvýšenie sebestačnosti takmer určite spomalenie rastu ekonomiky. "Zatiaľ nevieme, či ju vláda bude ochotná zaplatiť." V prípade dlhodobej snahy Pekingu o sebestačnosť môže priemerný reálny rast HDP v rokoch 2021 až 2030 klesnúť na 3 %. To je výrazne menej, než 6 % až 8 % z posledných rokov, a tiež menej v porovnaní so základným scenárom S&P, ktorý počíta s v najbližšom desaťročí s priemernou expanziou na úrovni 4,6 %.