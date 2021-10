S&P udelila prvýkrát ratingovú známku Arménsku

Jerevan 13. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) Global Ratings udelila svoj prvý úverový rating Arménsku. Oznámila to v stredu centrálna banka v Jerevane.



Spoločnosť S&P 12. októbra ohodnotila dlhodobú úverovú bonitu Arménska v cudzej aj miestnej mene známkou B+ a krátkodobú známkou B. Vyhliadky sú pozitívne.



Pozitívny výhľad podľa S&P odráža očakávané pokračovanie rýchleho hospodárskeho rastu Arménska v nasledujúcich dvoch až troch rokoch, plány fiškálnej konsolidácie, dostupnosť externého financovania a obozretný politický rámec, ktorý krajine pomáhal udržať ekonomickú stabilitu napriek vážnym otrasom v roku 2020.



Ďalšia z agentúr Moody's udelila Arménsku naposledy ratingovú známku Ba3 so stabilným výhľadom. Agentúra Fitch mu pridelila rating B+ so stabilným výhľadom.



S&P očakáva, že v roku 2021 sa reálny hrubý domáci produkt (HDP) Arménska zvýši o 6,3 %. Upozornila však, že vyhliadky Arménska na rast by mohlo narušiť niekoľko rizikových faktorov. Krajina má silné obchodné väzby s Ruskom, a preto závisí od vývoja tamojšej ekonomiky. A hoci sa predpokladá, že ruská ekonomika v roku 2021 zaznamená silné oživenie a rast o 4 %, ktorý sa spomalí na 2,6 % v roku 2022, prípadné šoky v obchode s tvrdšie medzinárodné sankcie by mohli negatívne ovplyvniť jeho výkon.



Okrem toho Arménsko je vzhľadom na dôležitosť vývozu medi, zlata a iných kovov do istej miery náchylné na výkyvy na medzinárodných komoditných trhoch.