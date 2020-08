SP upozorňuje SZČO, aby nezabudli zaplatiť poistné v novej výške

Bratislava 7. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) pripomína tým živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí nevyužili možnosť odložiť si podanie daňového priznania po skončení sa mimoriadnej situácie, aby nezabudli na povinnosť zaplatiť poistné za júl tohto roka v novej výške v lehote do 10. augusta tohto roka. Týka sa to tých, ktorí počas koronakrízy podali daňové priznanie v pôvodnej lehote do 31. marca 2020.



Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe Sociálna poisťovňa zaslala živnostníkom a ostatným SZČO písomne v uplynulých júlových dňoch. "V prípade akýchkoľvek pochybností v oblasti platenia poistného môžu kontaktovať svoju pobočku SP alebo informačno-poradenské centrum," priblížil hovorca SP Peter Višváder.



V súčasnosti stále platí, že SZČO môžu daňové priznanie za minulý rok podať do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako vláda ukončí trvanie mimoriadnej situácie. Zatiaľ nie je známe, kedy tak vláda urobí. "SP teda až po odovzdaní daňových priznaní za rok 2019 bude môcť takýmto SZČO určiť, či a v akej výške budú povinné platiť poistné na sociálne poistenie v ďalšom období. Aj tieto SZČO dostanú po skončení sa mimoriadnej situácie od SP písomné oznámenie s určením výšky nového poistného," doplnil Višváder.