Sociálna poisťovňa pripomína SZČO úpravu výšku platby poistného

Bratislava 4. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) apeluje na samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), aby si nezabudli upraviť výšku platby poistného. Termín splatnosti s novou výškou platby je totiž už 9. augusta. Informovala o tom hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.



"SZČO, ktoré si za rok 2020 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2021, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2021 im uplynie 9. augusta 2021," zdôraznila hovorkyňa s tým, že podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe dotknutým poistencom SP zaslala písomne v uplynulých júlových dňoch na základe údajov z Finančnej správy SR.



V tejto súvislosti SP odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. "Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči SP a uloženiu penále za omeškanie," podotkla hovorkyňa.



Ako vyčíslila SP, za uplynulý mesiac zaslala oznámenie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia 157.748 SZČO. Z tohto počtu sociálne poistenie zaniklo 15.649 SZČO. Minimálne poistné bude od 1. júla tohto roka odvádzať 121.104 SZČO, naopak, maximálne poistné sa týka 95 SZČO. "Ostatné SZČO majú platby stanovené podľa dosiahnutých príjmov z daňového priznania v rozpätí medzi sumou minimálneho a maximálneho poistného," uviedla Dvoráková.



Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl do 9. augusta sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. "Táto skupina SZČO dostane zo SP informáciu o poistnom do 21. októbra 2021 a novourčené poistné po prvý raz zaplatia do 8. novembra 2021. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz," zdôraznila hovorkyňa.



SP dala do pozornosti, že v prípade nejasností okolo platenia poistného môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku SP alebo informačno-poradenské centrum na čísle 0906 171 989 alebo 02 3247 1989.