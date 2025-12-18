< sekcia Ekonomika
SP upozorňuje zamestnávateľov na chybné bankové údaje zamestnancov
Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje zamestnávateľov na najčastejšie chyby pri vypĺňaní bankových údajov zamestnancov v Registračnom liste fyzických osôb (RLFO).
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje zamestnávateľov na najčastejšie chyby pri vypĺňaní bankových údajov zamestnancov v Registračnom liste fyzických osôb (RLFO), ktoré môžu spôsobiť oneskorenie alebo nesprávnu výplatu nemocenských dávok.
Poisťovňa pripomína, že údaje o bankovom spojení sa vypĺňajú v šiestej časti RLFO s názvom Bankové spojenie FO za poistnú rolu zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo dobrovoľne poistenej osoby. Zamestnávateľ je povinný uvádzať správny spôsob výplaty mzdy a v prípade bezhotovostnej výplaty aj správne platobné údaje zamestnanca.
„Medzi najčastejšie chyby patrí uvedenie bankového účtu zamestnávateľa namiesto účtu zamestnanca, nesprávne vyplnený názov účtu alebo chybné označenie spôsobu výplaty mzdy. V dôsledku takýchto omylov môže byť nemocenská dávka poukázaná na nesprávny účet, prípadne nemusí byť vyplatená vôbec alebo bude vyplatená oneskorene. Nesprávne nahlásený spôsob výplaty mzdy, napríklad označenie výplaty v hotovosti namiesto výplaty na bankový účet, môže viesť k poukázaniu dávky na adresu trvalého pobytu zamestnanca,“ priblížil hovorca SP Martin Kontúr.
Chyby alebo zmeny v nahlásených údajoch je možné opraviť prostredníctvom formulára RLFO Zmena, ktorý sa podáva s dátumom vzniku zmeny zhodným s aktuálnym dňom. Zamestnávatelia si môžu správnosť nahlásených údajov overiť aj v systéme elektronických služieb SP v registri zamestnancov.
„Správne nahlásené údaje pomáhajú zabezpečiť, aby boli nemocenské dávky, od apríla 2026 aj ďalšie dávky nemocenského poistenia, vyplácané zamestnancom bez zbytočných prieťahov,“ doplnil Kontúr.
