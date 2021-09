Sociálna poisťovňa: Grid karty končia, treba si aktivovať nový prístup

Bratislava 16. septembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva klientov, ktorí sa prihlasujú do e-služieb s Grid kartou, aby si aktivovali nový bezpečný prístup, Grid karty totiž budú končiť. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.



"Grid karty už SP nevydáva a ku koncu roka ukončí ich používanie. Všetci klienti sa po novom budú prihlasovať pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie, alebo s elektronickým občianskym preukazom (eID)," zdôraznila hovorkyňa.



Prechod na nový spôsob prihlásenia sa týka zamestnávateľov - pre službu Odvádzateľ poistného, samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) - pre službu Saldokonto a fyzických osôb - pre službu Individuálny účet poistenca.



"Pre nový prístup do e-služieb si používatelia jednoducho stiahnu jednu z aplikácií FreeOTP, Google Authenticator alebo Microsoft Authenticator do svojho smartfónu," uviedla hovorkyňa. Ako ďalej vysvetlila, klienti si potom pomocou aplikácie nasnímajú QR kód z e-služieb (ak sa aktivujú prvýkrát, pozn. TASR) a aplikácia im vygeneruje jedinečný kód, ktorým sa overí ich prístup. Pri každom ďalšom prihlásení pomocou mena a hesla vyzvú e-služby používateľa, aby zadal jedinečný kód z mobilnej aplikácie, a potom ho presmerujú do prostredia e-služieb.



Dvoráková dodala, že po aktivovaní tohto prihlásenia si klient môže spravovať svoj profil sám. Môže si zmeniť heslo v záujme ochrany pred zneužitím, alebo si ho obnoviť, ak ho zabudne. V takýchto prípadoch už nebude musieť navštíviť pobočku SP, ako to bolo donedávna napríklad pri strate Grid karty. "Nový prístup predpokladá, že klient využíva jedinečnú e-mailovú adresu, ku ktorej nemá prístup iná osoba. Ak tú istú e-mailovú adresu využíva viacero klientov, upozorní ich na to správa v e-službách," upozornila hovorkyňa.



Pre používateľov e-služby pripravila SP aj dva návody, podľa toho, či je klient úplne novým používateľom e-služieb, alebo si len mení prihlasovanie. Dostupné sú na webovom sídle poisťovne.