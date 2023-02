SP uskutočnila viac ako 64.000 kontrol dodržiavania liečebného režimu

Bratislava 17. februára (TASR) - V roku 2022 vykonala Sociálna poisťovňa (SP) 64.059 kontrol dodržiavania liečebného režimu, čo je asi dvojnásobok kontrol ako v pandemickom roku 2021. Zistila pritom 635 porušení liečebného režimu, v dôsledku čoho bola odo dňa porušenia liečebného režimu zastavená výplata nemocenskej dávky. V piatok o tom informovala SP.



"Na porovnanie, v roku 2021 to bolo 32.323 kontrol. Išlo o pandemický rok, kedy bola z dôvodu epidemiologických opatrení kontrolná činnosť vykonávaná v obmedzenom režime," upozornila SP. Celkový hmotný postih na nemocenskej dávke bol pre pacientov 99.226 eur. Pozastavenie výplaty nemocenskej dávky je možné najviac v rozsahu 30 dní. Sociálna poisťovňa taktiež uložila 193 pokút (146 v roku 2021) v celkovej sume 3697 eur.



SP upozornila, že kontrolu dodržiavania liečebného režimu môže vykonať aj na podnet zamestnávateľa. Kontrola sa pritom vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. V roku 2022 pobočky Sociálnej poisťovne na podnet zamestnávateľov vykonali 1823 kontrol dočasne práceneschopných poistencov.



Ak bola dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva (ePN), Sociálna poisťovňa oznámi informáciu o porušení liečebného režimu zamestnancom prostredníctvom svojich elektronických služieb. Poisťovňa ale zamestnávateľom zároveň pripomenula, že zo zákona nie je povinná oznámiť vykonanie každej kontroly, a to ani v prípade, že bola vykonaná na ich podnet. Oznamovacia povinnosť sa na ňu viaže len v prípade, ak bolo zistené porušenie liečebného režimu.