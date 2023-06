Poisťovňa už odosiela listy novým poistencom k vstupu do II. piliera

Bratislava 22. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) začala s distribúciou informačných listov o povinnom vstupe do II. piliera. Tí prvopoistenci, ktorých sa táto nová povinnosť týka a vstúpili do systému sociálneho poistenia po 1. máji tohto roka, dostanú rozhodnutie poštou alebo do e-schránky. Za máj táto povinnosť vznikla takmer 4400 poistencom, informovala vo štvrtok SP.



"Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v II. pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť, prípadne DSS zmeniť," priblížila SP.



Informačný list o povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zasiela Sociálna poisťovňa listom na adresu trvalého bydliska prvopoistenca alebo na jeho korešpondenčnú adresu či do e-schránky v prípade, ak ju má aktivovanú. Za mesiac máj ide spolu o 4346 poistencov. Informačný list bude Sociálna poisťovňa posielať každý mesiac vždy novým prvopoistencom, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie v predchádzajúcom mesiaci.



V obálke k povinnému vstupu do II. piliera nájdu adresáti oznámenie o dátume vzniku prvého dôchodkového poistenia, ktorý je zároveň dátumom vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení, a tiež kontaktné údaje dôchodkových správcovských spoločností, z ktorých si sporiteľ môže v zákonnej lehote do 180 dní vybrať. Súčasťou zásielky je tiež informácia o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou, ak si ju sporiteľ v určenej lehote nevyberie sám, ale napríklad aj informácia o možnosti vystúpiť z II. piliera do 730 dní odo dňa vzniku účasti na starobnom dôchodkovom sporení.



Povinný vstup do II. piliera sa môže týkať nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 a neskôr im táto povinnosť vznikne.



Ide napríklad o samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla tak povinnosť odvádzať poistné na dôchodkové poistenie, prípadne ide o osoby, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať poistné na dôchodkové poistenie.