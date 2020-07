SP už zverejnila formulár na odklad poistného za júl tohto roka

Bratislava 24. júla (TASR) - Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za júl tohto roka až do 31. decembra 2020. Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Sociálna poisťovňa (SP) už zverejnila formulár.



Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac júl 2020 do 31. decembra 2020 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v danom mesiaci klesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za júl 2020 sa za zamestnancov nemení.



Odložiť si splatnosť poistného za mesiac júl 2020 bude možné rovnakým spôsobom ako za predchádzajúce mesiace. "Zamestnávatelia a povinne poistené SZČO budú na tento účel SP predkladať čestné vyhlásenie," priblížil hovorca SP Peter Višváder.



Formulár čestného vyhlásenia je zverejnený na webovej stránke SP. Pokles obratu, respektíve príjmu z podnikania, oznámi odvádzateľ poisťovni práve prostredníctvom tohto elektronického formulára. "Zaslanie jeho elektronickej verzie zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak zamestnávateľ či SZČO nemá prístup k internetu, bude môcť SP doručiť jeho listinnú podobu," dodal Višváder.