SP v 2. kvartáli spracovala viac dôchodkov než v časoch bez pandémie

Bratislava 9. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) už v úvode roka zaznamenala výrazne zvýšený počet žiadostí o dôchodok a tento trend pokračoval aj v 2. kvartáli. Počet rozhodnutých žiadostí v mesiacoch apríl, máj a jún nielenže výrazne prekonal počty rozhodnutých žiadostí za rovnaké mesiace v roku 2020, ale aj v roku 2019, teda ešte v časoch bez pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.



Za úvodné tri mesiace roka evidovala SP viac než 35.000 žiadostí o dôchodky, v 2. kvartáli to bolo o 1000 viac. "Celkovo počet žiadostí o dôchodkové dávky za 1. polrok 2021 oproti rovnakému obdobiu 2020 medziročne vzrástol o viac ako 33 %. Kým v 1. polroku 2020 evidovala SP 53.373 doručených žiadostí o dôchodok, v 1. polroku 2021 ich bolo až 71.184," vyčíslila hovorkyňa.



Dvoráková vyzdvihla, že výrazne rástla aj rozhodovacia činnosť SP o nových žiadostiach. Poisťovňa spracovala v 2. kvartáli spolu 35.242 dôchodkov. Pritom v júni 2021 zamestnanci dôchodkovej sekcie vybavili až rekordných 14.345 žiadostí, čo je viac ako štvrtina oproti mesačnému priemeru.



Hovorkyňa dodala, že zamestnanci SP tiež v predstihu vybavovali aj ďalšie agendy, ktoré súvisia s premietnutím novej legislatívy do rozhodovacej praxe.



"Náročnou agendou bolo priznávanie kompenzácií skupine ´diskriminovaných´ poistencov ročníkov narodenia 1957-1965, ktorým sa v minulosti podľa vtedajšej právnej úpravy nemohla zohľadniť výchova detí pri znižovaní dôchodkového veku," poznamenala Dvoráková. SP už doteraz odstránila viac ako 45.200 diskriminácií poistencov v predstihu, keďže zákonnú lehotu má až do konca roka 2022.



"V predstihu pripravila aj výplatu jednorazového príspevku 630 eur pre takmer 400 priamych účastníkov národného boja za oslobodenie, ktorí ho dostávajú aktuálne v auguste, hoci zákonná lehota je do konca septembra 2021," pripomenula hovorkyňa.



Podobne SP od začiatku roka priebežne na základe novej legislatívy zvyšuje príplatok k dôchodku veteránom protikomunistického odboja a vypláca im aj jednorazový príplatok k dôchodku v symbolickej výške 1989 eur. Nárok naň majú aj rehoľníčky a rehoľníci odsunutí v 50. rokoch do internačných kláštorov so statusom politických väzňov.



"Okrem toho SP zabezpečila prepočet exekučných zrážok 30.500 dôchodcov, ktorým v dôsledku zmeny životného minima znížila alebo zastavila exekučné zrážky," dodala hovorkyňa s tým, že v týchto dňoch sa SP už pripravuje aj na ďalšiu agendu - v novembri tohto roka vyplatí 13. dôchodok približne 1,4 milióna poberateľom dôchodkových dávok.