Bratislava 10. augusta (TASR) – V júli brigádovalo viac ako 63 000 študentov s príjmom do 200 eur mesačne. Informovala o tom Mária Ďurišová z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.



V júli 2020 v porovnaní s júnom 2020 stúpol o viac ako 5000 počet študentov, ktorí pracovali na dohodu o brigádnickej práci a uplatnili si výnimku na platenie poistného na dôchodkové poistenie pri príjme do 200 eur mesačne. Medziročne však Sociálna poisťovňa minulý mesiac zaznamenala pokles takto brigádujúcich študentov o viac ako 11 000 v porovnaní s júlom 2019.



SP v júli 2020 evidovala spolu 63 287 dohôd o brigádnickej práci študenta bez dôchodkového poistenia. S odvodovou výnimkou pri príjme do 200 eur mesačne (bez dôchodkového poistenia) tak minulý mesiac na dohody brigádovalo o 11 461 študentov menej ako vlani v rovnakom období, keď ich bolo spolu 74 748. V porovnaní s júnom 2020 však minulý mesiac počet pracujúcich študentov stúpol o 5194 – v júni 2020 bolo uzavretých 58 093 dohôd. Aj tu však ide o medziročný pokles – v júni 2019 bolo spolu uzavretých 66 404 dohôd o brigádnickej práci študenta.



Sociálna poisťovňa podľa nej študentom pripomína, že v súvislosti s letnými brigádami (prácou na dohodu o brigádnickej činnosti študenta) nemajú voči nej žiadne oznamovacie povinnosti. Povinnosť však majú voči zamestnávateľovi, ak si chcú uplatniť výnimku na platenie poistného na dôchodkové poistenie z príjmu do 200 eur mesačne. V tom prípade študenti zamestnávateľovi predkladajú čestné vyhlásenie o uplatnení výnimky, pričom platí, že si ju môžu uplatniť v jednom kalendárnom mesiaci len na jednu dohodu a len u jedného zamestnávateľa. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne/Študent-dohodár – odvodová úľava.