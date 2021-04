S&P v najbližších 12 mesiacoch zrejme opäť zvýši rating Grécka

Atény 27. apríla (TASR) - Je pravdepodobné, že agentúra S&P v najbližších 12 mesiacoch opäť zvýši rating Grécka, uviedol jeden z jej analytikov Frank Gill. Atény však majú ešte pred sebou dlhú cestu k získaniu úverovej známky v investičnom pásme.



S&P zlepšila hodnotenie úverovej bonity Grécka minulý týždeň v piatok (23. 4.), keď zvýšila jeho rating o jeden stupeň na BB, čo sú stále dva stupne pod investičným pásmom. Vyhliadky ratingu sú pozitívne. A to aj napriek tomu, že pandémia ochorenia COVID-19 zvýšila pomer verejného dlhu krajiny k hrubému domácemu produktu (HDP) nad 200 %.



Ratingy Grécka rástli v uplynulých rokoch. Medzi dôvody patrilo zníženie obáv, že by krajina mohla opustiť eurozónu, rovnako ako finančná pomoc od ostatných krajín menovej únie, Medzinárodného menového fondu (MMF) a Európskej centrálnej banky (ECB).



Analytik S&P pre európske vládne ratingy Frank Gill na otázku týkajúcu sa pravdepodobnosti ďalšieho zvýšenia hodnotenia úverovej dôveryhodnosti Atén, odpovedal: "Áno, je to dosť pravdepodobné." Zdôraznil, že Grécko bude výrazne profitovať z fondu obnovy EÚ.



Atény by mali z fondu obnovy Európskej únie do roku 2026 získať 19,4 miliardy eur vo forme dotácií. Ďalších 12,6 miliardy eur môžu získať vo forme lacných úverov. To sa rovná 16 % gréckeho hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa S&P by tieto peniaze mali v uvedenom období zvýšiť rast gréckej ekonomiky o 8 % až 18 %.



Na otázku, či sa dá očakávať zvýšenie ratingu do investičného pásma, Gill odpovedal, že k tomu je ešte stále ďaleko. Grécka ekonomika je stále o 30 % menšia v porovnaní s úrovňou v roku 2007, než sa začala finančná kríza. Rovnako investície sú výrazne slabšie. Grécko je jedinou krajinou EÚ s ratingom v špekulatívnom pásme.



Gill dodal, že Grécku ešte bude chvíľu trvať, kým sa jeho rating dostane do investičného pásma. Stále sa nachádza dva stupne pod ním. Bude to vyžadovať predovšetkým výrazné zníženie verejného dlhu v pomere k HDP, čo by sa mohlo podariť vďaka rýchlejšiemu rastu ekonomiky.