< sekcia Ekonomika
V októbri dostanú živnostníci a SZČO oznámenie o odvodovej činnosti
Celkovo dostane toto oznámenie poštou alebo do e-schránky 76.583 živnostníkov a SZČO, a to do 20. októbra.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2024, dostanú v októbri automaticky od Sociálnej poisťovne (SP) oznámenie o ich odvodovej činnosti. Týka sa to vzniku, trvania alebo zániku povinného sociálneho poistenia aj vymeriavacieho základu a výšky poistného, ktoré budú platiť v nasledujúcich mesiacoch. V utorok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Celkovo dostane toto oznámenie poštou alebo do e-schránky 76.583 živnostníkov a SZČO, a to do 20. októbra. Poistné v novej výške prvýkrát zaplatia za mesiac október do 10. novembra 2025. „Najvyšší počet oznámení bude zo Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO, ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného, takých je 56.975. O vzniku povinného sociálneho poistenia od 1. októbra 2025 sa dozvie 15.884 SZČO. Naopak, povinné sociálne poistenie k 30. septembru 2025 zanikne 3724 SZČO,“ uviedla SP.
Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra tým fyzickým osobám, ktoré za minulý rok dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 8580 eur, respektíve mali príjem 8580,01 eura a viac. Rovnako, ak za vlaňajší rok mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a k 1. októbru 2025 majú platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.
„Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 8580 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, respektíve 30. septembra 2025 im povinné sociálne poistenie zaniká,“ spresnila poisťovňa.
V tomto roku platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 715 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne v sume 237,02 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný riadny starobný alebo predčasný dôchodok, a pre osoby poberajúce výsluhový dôchodok či po dovŕšení dôchodkového veku je mesačná suma poistného 194,12 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie.
Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO je v tomto roku na úrovni 15.730 eur, pričom z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 5214,49 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný riadny starobný alebo predčasný dôchodok, a pre tie osoby, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 4270,69 eura, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie.
Celkovo dostane toto oznámenie poštou alebo do e-schránky 76.583 živnostníkov a SZČO, a to do 20. októbra. Poistné v novej výške prvýkrát zaplatia za mesiac október do 10. novembra 2025. „Najvyšší počet oznámení bude zo Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO, ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného, takých je 56.975. O vzniku povinného sociálneho poistenia od 1. októbra 2025 sa dozvie 15.884 SZČO. Naopak, povinné sociálne poistenie k 30. septembru 2025 zanikne 3724 SZČO,“ uviedla SP.
Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra tým fyzickým osobám, ktoré za minulý rok dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 8580 eur, respektíve mali príjem 8580,01 eura a viac. Rovnako, ak za vlaňajší rok mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a k 1. októbru 2025 majú platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.
„Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 8580 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, respektíve 30. septembra 2025 im povinné sociálne poistenie zaniká,“ spresnila poisťovňa.
V tomto roku platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 715 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne v sume 237,02 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný riadny starobný alebo predčasný dôchodok, a pre osoby poberajúce výsluhový dôchodok či po dovŕšení dôchodkového veku je mesačná suma poistného 194,12 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie.
Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO je v tomto roku na úrovni 15.730 eur, pričom z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 5214,49 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný riadny starobný alebo predčasný dôchodok, a pre tie osoby, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 4270,69 eura, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie.