Veteráni protikomunistického odboja nemusia o príspevok žiadať

Bratislava 10. decembra (TASR) – V novembri schválil parlament novelu zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Od nového roka budú dostávať veteráni protikomunistického odboja zvýšený príplatok k dôchodku z aktuálnych piatich na desať eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody a v januári im bude zároveň jednorazovo vyplatená symbolická suma 1989 eur. Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje, že o priznanie, respektíve zvýšenie dávok, nie je potrebné žiadať. Rozhodne o nich najneskôr do 60 dní na základe údajov doručených Ústavom pamäti národa (ÚPN).



SP deklaruje, že pripraví a zrealizuje celý proces priznania a následnej výplaty navýšených príplatkov a mimoriadneho príplatku v januári nového roka. "Vnímame tento krok ako akt spravodlivosti a aspoň čiastočnej nápravy krivdy," vyjadril sa generálny riaditeľ SP Juraj Káčer.



Poisťovňa v januári prizná príplatok k dôchodku poberateľom, ktorí boli ako rehoľníčky, rehoľníci a kňazi internovaní v centralizovaných kláštoroch najmenej tri mesiace, alebo ho prizná pozostalým osobám. Suma príplatku k dôchodku je päť eur za každý mesiac internácie, ak sú veteránmi protikomunistického odboja 10 eur. "Ak oprávnenou osobou je vdova, vdovec, prípadne sirota, ktorým SP vypláca pozostalostný dôchodok, príplatok k vdovskému a vdoveckému dôchodku je 60 % a sirotskému dôchodku 40 % zo sumy, ktorá by patrila politickému väzňovi. Ak počas internácie v centralizovaných kláštoroch politický väzeň zomrel, patrí pozostalej osobe príplatok k dôchodku v sume 40 % zo sumy určenej za fiktívnych 120 mesiacov," vysvetlila poisťovňa.



SP zároveň zvýši príplatok k dôchodku veteránom protikomunistického odboja alebo pozostalým osobám, a to z piatich na 10 eur za každý mesiac obmedzenia na slobode. Príplatok sa zvýši aj vdove, vdovcovi alebo sirote po veteránovi, percentuálne zvýšenie bude rovnaké ako pri rehoľníkoch.



Poisťovňa takisto prizná príplatok 1989 eur veteránom alebo pozostalým osobám, ak 1. januára 2021 majú nárok na výplatu dôchodku.



Náklady SP na zvýšenie príplatku v roku 2021 sa odhadujú na 3,5 milióna eur pri predpokladanom priemernom mesačnom počte 2440 príplatkov a náklady na jednorazový príplatok ukroja z rozpočtu poisťovne 1,7 milióna eur. "V roku 2021 tak SP vyplatí 5,2 milióna eur – ide o výdavok, ktorý bude plne refundovaný z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR," dodala poisťovňa.



Ľuďom, ktorí boli sami, alebo ich blízki väznení od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 radí SP, aby si overili, či v minulosti požiadali ÚPN o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja. Ak tento titul nemajú, musia oň požiadať teraz, formuláre sú dostupné na webovej stránke ÚPN.